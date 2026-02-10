Ричмонд
Сибиряков предупредили об опасных орехах

НОВОСИБИРСК, 10 февраля, ФедералПресс. Использование орехов в пищу может нести риски для здоровья. Подробности рассказала главный эпидемиолог Новосибирской области, нутрициолог Елена Пудова.

Источник: SuperOmsk.ru

«Вкус орехов настолько притягателен, что иногда мы теряем контроль и съедаем больше, чем нужно. Это может привести к нежелательной прибавке веса. Кроме того, у людей с проблемами пищеварения орехи могут вызвать дискомфорт — вздутие, газообразование, тяжесть, нарушение стула и другие неприятности. Всё из-за фитиновой кислоты, особенно если потребление было чрезмерным», — приводит Горсайт слова специалиста.

Отдельно она обозначила опасность продукта для тех, у кого диагностированы диабет либо болезни почек, проблемами сердечно-сосудистой системы.

Остальным потребителям нутрициолог посоветовала вводить орехи в свой рацион постепенно на случай аллергической реакции.

«Даже половинкой орешка можно проверить реакцию организма. Если возникают неприятные ощущения, лучше отказаться от них и какое-то время вообще никаких орехов не есть, только потом вернуться к тому, что привычно и не вызывает негативной реакции организма», — поделилась Елена Пудова.

Врач предостерегла от обжаривания орехов, потому что это способствует выработке канцерогенов. Температурная обработка в духовке должна быть не выше 50 градусов либо просто на слабом огне.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как новосибирцев начали лечить от шопоголизма, также местный психолог дала советы против эмоционального выгорания, а логопед из Сибири назвала первые признаки будущих проблем с речью у ребенка. Также специалисты рассказали, как бороться с буллингом, и поведали о пользе сокращенного рабочего дня.