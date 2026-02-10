Сибиряков предупредили об опасных орехах

«Вкус орехов настолько притягателен, что иногда мы теряем контроль и съедаем больше, чем нужно. Это может привести к нежелательной прибавке веса. Кроме того, у людей с проблемами пищеварения орехи могут вызвать дискомфорт — вздутие, газообразование, тяжесть, нарушение стула и другие неприятности. Всё из-за фитиновой кислоты, особенно если потребление было чрезмерным», — приводит Горсайт слова специалиста.