Сибиряков предупредили об опасных орехах

«Вкус орехов настолько притягателен, что иногда мы теряем контроль и съедаем больше, чем нужно. Это может привести к нежелательной прибавке веса. Кроме того, у людей с проблемами пищеварения орехи могут вызвать дискомфорт — вздутие, газообразование, тяжесть, нарушение стула и другие неприятности. Всё из-за фитиновой кислоты, особенно если потребление было чрезмерным», — приводит Горсайт слова специалиста.
Отдельно она обозначила опасность продукта для тех, у кого диагностированы диабет либо болезни почек, проблемами сердечно-сосудистой системы.
Остальным потребителям нутрициолог посоветовала вводить орехи в свой рацион постепенно на случай аллергической реакции.
«Даже половинкой орешка можно проверить реакцию организма. Если возникают неприятные ощущения, лучше отказаться от них и какое-то время вообще никаких орехов не есть, только потом вернуться к тому, что привычно и не вызывает негативной реакции организма», — поделилась Елена Пудова.
Врач предостерегла от обжаривания орехов, потому что это способствует выработке канцерогенов. Температурная обработка в духовке должна быть не выше 50 градусов либо просто на слабом огне.
