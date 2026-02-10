Горнолыжница из США сломала золотую медаль Олимпийских игр в Италии

Золотая медаль зимних Олимпийских игр (ОИ) в Италии сломалась в руках американской горнолыжницы Бризи Джонсон, которую удостоили этой награды за первое место в скоростном спуске, сообщило издание USA Today Sports.
Инцидент произошёл во время празднования победы на церемонии награждения. По словам спортсменки, от медали отделилась лента.
«Она определенно тяжёлая. Тяжелее, чем я ожидала. Возможно, поэтому она и сломалась. Она не совсем сломана, но немного повреждена», — сказала горнолыжница.
Джонсон не первая спортсменка на Олимпиаде, которая столкнулась с подобной проблемой. Её соотечественница, фигуристка Алиса Лью, получила в награду медаль ОИ-2026, от которой также отвалилась лента.
Кроме того, в неловкой ситуации оказалась шведская лыжница Эбба Андерссон. Спортсменка сломала серебряную медаль и потеряла её часть.
Напомним, зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Они проводятся городах Милане и Кортина-д Ампеццо. Ранее сообщалось, что сноубордист из Канады Марк Макморрис получил травму во время тренировки на Олимпиаде и был госпитализирован.
8 февраля стало известно, что американская горнолыжница Линдси Вонн и спортсменка из Андорры Канде Морено травмировались на соревнованиях по скоростному спуску на ОИ-2026.