Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горнолыжница из США сломала золотую медаль Олимпийских игр в Италии

Горнолыжница Бризи Джонсон рассказала, что от её золотой медали, полученной на Олимпиаде, отделилась лента.

Источник: Аргументы и факты

Золотая медаль зимних Олимпийских игр (ОИ) в Италии сломалась в руках американской горнолыжницы Бризи Джонсон, которую удостоили этой награды за первое место в скоростном спуске, сообщило издание USA Today Sports.

Инцидент произошёл во время празднования победы на церемонии награждения. По словам спортсменки, от медали отделилась лента.

«Она определенно тяжёлая. Тяжелее, чем я ожидала. Возможно, поэтому она и сломалась. Она не совсем сломана, но немного повреждена», — сказала горнолыжница.

Джонсон не первая спортсменка на Олимпиаде, которая столкнулась с подобной проблемой. Её соотечественница, фигуристка Алиса Лью, получила в награду медаль ОИ-2026, от которой также отвалилась лента.

Кроме того, в неловкой ситуации оказалась шведская лыжница Эбба Андерссон. Спортсменка сломала серебряную медаль и потеряла её часть.

Напомним, зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Они проводятся городах Милане и Кортина-д Ампеццо. Ранее сообщалось, что сноубордист из Канады Марк Макморрис получил травму во время тренировки на Олимпиаде и был госпитализирован.

8 февраля стало известно, что американская горнолыжница Линдси Вонн и спортсменка из Андорры Канде Морено травмировались на соревнованиях по скоростному спуску на ОИ-2026.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше