Второй день подряд в Новосибирске виснет Telegram

Вторые сутки подряд пользователи Telegram по всей России, в том числе в Новосибирске, сталкиваются с массовым сбоем в работе мессенджера. У многих приложение открывается с большой задержкой, сообщения не отправляются или приходят спустя часы, а загрузка фотографий и видео проходит с трудом.