Второй день подряд в Новосибирске виснет Telegram

Вторые сутки подряд пользователи Telegram по всей России, в том числе в Новосибирске, сталкиваются с массовым сбоем в работе мессенджера. У многих приложение открывается с большой задержкой, сообщения не отправляются или приходят спустя часы, а загрузка фотографий и видео проходит с трудом.
Проблема носит системный характер и затрагивает как мобильные, так и десктопные версии приложения. Официальных заявлений от представителей Telegram о причинах сбоя и сроках восстановления работы пока не поступало.
Читайте также на портале Om1.ru.
Новосибирцам рассказали, когда заблокируют Telegram в России.