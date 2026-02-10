Ричмонд
полупрозрачная облачность
Второй день подряд в Новосибирске виснет Telegram

Пользователи из Новосибирска жалуются на массовый сбой в работе мессенджера — не загружаются медиафайлы, а отправленные сообщения доходят с огромной задержкой.

Источник: Om1 Новосибирск

Вторые сутки подряд пользователи Telegram по всей России, в том числе в Новосибирске, сталкиваются с массовым сбоем в работе мессенджера. У многих приложение открывается с большой задержкой, сообщения не отправляются или приходят спустя часы, а загрузка фотографий и видео проходит с трудом.

Проблема носит системный характер и затрагивает как мобильные, так и десктопные версии приложения. Официальных заявлений от представителей Telegram о причинах сбоя и сроках восстановления работы пока не поступало.

Читайте также на портале Om1.ru.

Новосибирцам рассказали, когда заблокируют Telegram в России.