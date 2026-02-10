Ритейлеры пожаловались на мошеннические схемы с намеренной поломкой техники

Компании указывают, что из-за отсутствия единообразной судебной практики по закону «О защите прав потребителей» в ряде регионов — Самарской, Саратовской областях, Башкортостане и Татарстане — сложилась ситуация, благоприятствующая недобросовестным покупателям. По оценкам участников рынка, ежегодный ущерб от таких действий достигает миллиардов рублей, причём до 80% всех исков по сломанной технике в России приходится именно на Поволжье, в первую очередь на Самарскую область. В отрасли это явление называют «потребительским экстремизмом».
Как поясняют эксперты, в этих регионах действуют организованные группы, включающие даже «карманные» организации, которые помогают истцам завышать требования. Это превратилось в целую бизнес-модель, где недобросовестные юристы сознательно выбирают для подачи исков суды с наиболее лояльной практикой. При этом, как отмечают некоторые юристы, обращение ритейлеров выстроено исключительно с их позиции, не упоминая случаи, когда суды необоснованно отказывали добросовестным потребителям.
Ритейлеры просят Верховный суд дать официальные разъяснения, которые помогут унифицировать практику и исключить злоупотребления. Отчасти проблему могут смягчить недавние поправки в ЗоЗПП, вступившие в силу 1 февраля, которые ограничили размер неустойки и ужесточили правила уступки прав требования. Однако для борьбы с организованным мошенничеством необходимы и уголовно-процессуальные меры.
Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян под видом срочной записи на диспансеризацию. Злоумышленники представляются медиками, чтобы выманить у людей паспортные данные и коды из СМС. Специалисты предупреждают, что никогда и никому нельзя сообщать коды из сообщений. Записаться к врачу можно только через официальные сервисы.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.