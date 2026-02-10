Ритейлеры пожаловались на мошеннические схемы с намеренной поломкой техники

Как поясняют эксперты, в этих регионах действуют организованные группы, включающие даже «карманные» организации, которые помогают истцам завышать требования. Это превратилось в целую бизнес-модель, где недобросовестные юристы сознательно выбирают для подачи исков суды с наиболее лояльной практикой. При этом, как отмечают некоторые юристы, обращение ритейлеров выстроено исключительно с их позиции, не упоминая случаи, когда суды необоснованно отказывали добросовестным потребителям.