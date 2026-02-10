Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ритейлеры пожаловались на мошеннические схемы с намеренной поломкой техники

Крупные ритейлеры обратились в Верховный суд с просьбой пресечь волну мошенничества, при которой потребители намеренно портят технику, чтобы затем через суд взыскать с продавцов многомиллионные компенсации. С соответствующим письмом к председателю ВС Игорю Краснову, с которым ознакомился «Коммерсантъ», выступили продавцы бытовой техники и электроники, в числе которых «М. Видео» и Restore.

Источник: Life.ru

Компании указывают, что из-за отсутствия единообразной судебной практики по закону «О защите прав потребителей» в ряде регионов — Самарской, Саратовской областях, Башкортостане и Татарстане — сложилась ситуация, благоприятствующая недобросовестным покупателям. По оценкам участников рынка, ежегодный ущерб от таких действий достигает миллиардов рублей, причём до 80% всех исков по сломанной технике в России приходится именно на Поволжье, в первую очередь на Самарскую область. В отрасли это явление называют «потребительским экстремизмом».

Как поясняют эксперты, в этих регионах действуют организованные группы, включающие даже «карманные» организации, которые помогают истцам завышать требования. Это превратилось в целую бизнес-модель, где недобросовестные юристы сознательно выбирают для подачи исков суды с наиболее лояльной практикой. При этом, как отмечают некоторые юристы, обращение ритейлеров выстроено исключительно с их позиции, не упоминая случаи, когда суды необоснованно отказывали добросовестным потребителям.

Ритейлеры просят Верховный суд дать официальные разъяснения, которые помогут унифицировать практику и исключить злоупотребления. Отчасти проблему могут смягчить недавние поправки в ЗоЗПП, вступившие в силу 1 февраля, которые ограничили размер неустойки и ужесточили правила уступки прав требования. Однако для борьбы с организованным мошенничеством необходимы и уголовно-процессуальные меры.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян под видом срочной записи на диспансеризацию. Злоумышленники представляются медиками, чтобы выманить у людей паспортные данные и коды из СМС. Специалисты предупреждают, что никогда и никому нельзя сообщать коды из сообщений. Записаться к врачу можно только через официальные сервисы.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше