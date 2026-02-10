Масленица. Как правильно провести неделю с 16 по 22 февраля 2026 года

Начало Узкой Масленицы. По традиции пекут первый блин и угощают им тех, кто нуждается — считается, что так в дом приходит достаток и благополучие. В первый день Масленицы также принято навещать родных, обязательно прихватив с собой угощения, ведь визит без подарков может привлечь бедность.