Масленица. Как правильно провести неделю с 16 по 22 февраля 2026 года

Масленица — это известный и всеми любимый праздник, который символизирует проводы зимы и встречу весны. Сайт perm.aif.ru узнал, какие традиции, запреты и приметы связаны с празднованием.
Когда отмечают Масленицу в 2026 году?
В 2026 году Масленица приходится на неделю с 16 по 22 февраля. Узкая Масленица с понедельника по среду — время домашних дел и семейных встреч. Широкая Масленица с четверга по воскресенье — период активных гуляний и народных забав.
Что за праздник Масленица?
Масленица — очень древний славянский праздник, существовавший у восточных славян задолго до принятия христианства.
С приходом христианства Масленица стала частью церковного календаря. Она предшествует Великому посту, когда верующие отказываются от скоромной пищи (мяса, яиц, молока). Именно под влиянием христианства этот языческий праздник стал Масленицей в том виде, который мы её знаем уже многие века — неделя отдыха и веселья.
Что можно есть на Масленицу? Постные правила с 16 по 22 февраля 2026 года
Масленица — это просторечное название Сырной седмицы, которая является подготовительной неделей к Великому посту. Поэтому отказываются от мясных продуктов.
При этом всю неделю можно употреблять в пищу молочные продукты, яйца, сливочное масло, любые виды сыров, а также рыбу и морепродукты. И куда же без блинов, которые можно печь с разными начинками.
Почему на Масленицу пекут блины?
Главный символ Масленицы — золотистый круглый блин, который часто сравнивают с солнцем. Круглая форма и румяный цвет блина ассоциировались у восточных славян с Ярилой — богом солнца и плодородия. Считалось, что поедая блины, люди впитывают солнечную энергию, помогающую прогнать зиму.
Кроме того, блины традиционно пекут на масленичной неделе для расхода запасов молока, масла и яиц перед Великим Постом. Интересно, что в православной традиции блины иногда называли «поминальной» едой. Это связано с обычаем поминать усопших накануне поста. В некоторых губерниях первый блин отдавали нищим «за упокой души» или оставляли на окне для предков.
Что нельзя делать в Масленицу с 16 по 22 февраля 2026 года?
- Нельзя ругаться и сквернословить, чтобы не привлечь неудачи на весь текущий год;
- Нельзя резать масленичные блины ножом. Считается, что те, кто нарушит это правило, будут переживать тяжёлые невзгоды;
- Нельзя грустить и пребывать в одиночестве. Праздник предполагает веселье и общение;
- Нельзя заниматься хозяйственными работами с четверга: уборка, стирка и другие домашние хлопоты считались дурной приметой в ближайшие дни.
Что можно делать в Масленицу с 16 по 22 февраля 2026 года?
- Народные гуляния и забавы. С четверга по воскресенье устраивают шумные проводы зимы: соревнования на ловкость и выносливость, хороводы, песни, пляски и, конечно же, поедание блинов. В Широкую Масленицу принято не сидеть дома, а веселиться под открытым небом;
- Пышный стол с блинами. Пекут блины, оладьи, панкейки и другие лакомства, которыми угощают родных и друзей. Особенно важно, чтобы стол был щедрым: существует примета, что чем больше блинов испечёт хозяйка, тем больше солнечных дней ждёт в будущем (но переизбыток может обернуться засухой);
- Храмовая служба и традиции прощения. На последний день Масленицы выпадает Прощёное воскресение. Принято посещать церковь и участвовать в чине всеобщего причащения и прощения. После богослужения все люди должны попросить друг у друга прощения за прежние обиды. Это делается, чтобы вступить в период Великого поста с очищенной душой.
Народные традиции и приметы на Масленицу 2026
- Кульминация Масленицы — сжигание чучела, которое символизирует проводы зимы. Зачастую его изготовляют из соломы и старой одежды, а в воскресенье торжественно сжигают на центральной площади;
- По народной традиции, после сжигания чучела пепел развеивают по полям — верили, что это должно обеспечить щедрый урожай в новом году. Кроме того, существовало и такое поверье: если кто-то не посмотрит на горящее чучело, то его будут ждать беды;
- Чем дальше ребёнок скатится с горки или выше взлетит на качелях в масленичную неделю, тем богаче будет урожай и плодороднее год;
- Ровный золотой блин предвещает удачу и благодать, а пригоревший или рваный — беды и неурядицы.
Приметы по дням Масленичной недели с 16 по 22 февраля 2026 года
Понедельник, 16 февраля — Встреча
Начало Узкой Масленицы. По традиции пекут первый блин и угощают им тех, кто нуждается — считается, что так в дом приходит достаток и благополучие. В первый день Масленицы также принято навещать родных, обязательно прихватив с собой угощения, ведь визит без подарков может привлечь бедность.
Вторник, 17 февраля — Заигрыши
День, с которого начинаются веселье и забавы. В старину во вторник проводили смотрины: молодёжь каталась с горок, знакомилась и приглядывалась друг к другу.
Среда, 18 февраля — Лакомка
В этот день зятья отправляются в гости к тёщам на блины. Чем щедрее и душевнее угощение, тем прочнее и гармоничнее будут отношения в семье.
Четверг, 19 февраля — Разгуляй
Начало Широкой Масленицы. Именно с этого дня начиналась особенно шумные гуляния.
Пятница, 20 февраля — Тёщины вечерки
В этот день уже зять зовёт тёщу в гости на блины. Она может прийти вместе с подругами, а зять должен проявить гостеприимство и щедрость.
Суббота, 21 февраля — Золовкины посиделки
Это день, когда невестка принимает у себя сестёр мужа и других родственниц. Такие посиделки считались хорошим поводом наладить общение и укрепить семейные связи.
Воскресенье, 22 февраля — Прощёное воскресенье
Кульминация праздника — день, когда сжигают чучело Масленицы, символически прощаясь с зимой. В этот день принято просить прощения у всех, кого могли обидеть.