В Башкирии появится комиссия по безопасности в учебных заведениях

После недавних случаев нападения подростков на учебные заведения в Уфе в Госсобрании Башкирии решили создать специальную межведомственную рабочую группу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.
Основной задачей новой структуры станет разработка и внедрение мер, которые помогут усилить безопасность детей и предотвратить опасное поведение среди несовершеннолетних.
Как пояснил спикер Курултая РБ Константин Толкачев, безопасность детей является безусловным приоритетом. По его словам, необходим комплексный подход, который будет включать не только физическую защиту зданий, но и улучшение психологической атмосферы в классах, своевременное выявление подростков, попавших в трудную ситуацию, и активную работу с их родителями.
Рабочей группе поручено в кратчайшие сроки провести аудит текущей ситуации и представить конкретные предложения, в том числе возможные изменения в региональных законах. Руководителем назначена вице-спикер парламента Тамара Тансыккужина. В состав также вошли депутаты федерального и регионального уровней, руководители министерств, силовых структур и представители общественности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.