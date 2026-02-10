Стрит-арт в Новосибирске превращается в важный элемент городской культуры

В Новосибирске оценили роль стрит-арта как выразительного элемента городской среды. Об этом сообщает телеграм-канал Новосибирь.
В мэрии отметили, что благодаря поддержке городских инициатив и молодёжных организаций уличное искусство перестало быть маргинальным явлением и постепенно стало частью официальной культурной политики. Согласованные муралы и граффити, в отличие от самовольных работ, выглядят эстетично, гармонично вписываются в городской ландшафт и положительно воспринимаются жителями.
Главным организатором масштабных проектов в сфере уличного искусства в Новосибирске выступает Центр молодёжи «Альтаир». При его поддержке открылась галерея уличного искусства «100 квадратов» — первое в Сибири пространство, где художники могут свободно создавать работы. Проект «Окрашено» превращает трамваи и автобусы в передвижные галереи: арт-транспорт оформляли к 75-летию Победы, Дню молодёжи и юбилею завода им. Чкалова.
В случае получения грантов в этом году планируется создание новых муралов, которые помогут укрепить культурную идентичность города, рассказать о его истории и многообразии, а также подчеркнуть ценность искусства и межрегионального сотрудничества.