Стрит-арт в Новосибирске превращается в важный элемент городской культуры

Главным организатором масштабных проектов в сфере уличного искусства в Новосибирске выступает Центр молодёжи «Альтаир». При его поддержке открылась галерея уличного искусства «100 квадратов» — первое в Сибири пространство, где художники могут свободно создавать работы. Проект «Окрашено» превращает трамваи и автобусы в передвижные галереи: арт-транспорт оформляли к 75-летию Победы, Дню молодёжи и юбилею завода им. Чкалова.