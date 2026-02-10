В Новочеркасске хирурги вернули к жизни 74-летнюю женщину после падения на льду

После тщательного обследования травматологи-ортопеды провели операцию по эндопротезированию. Они полностью заменили поврежденный тазобедренный сустав на искусственный. Благодаря современным щадящим методикам, уже на следующий день после хирургического вмешательства женщина смогла садиться и начинать двигаться, а через два дня — вставать и передвигаться с помощью ходунков.