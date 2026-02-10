Ричмонд
В Новочеркасске хирурги вернули к жизни 74-летнюю женщину после падения на льду

Хирурги Новочеркасска вернули подвижность женщине, сломавшей шейку бедра в гололед.

Источник: Комсомольская правда

Врачи больницы скорой медицинской помощи в Новочеркасске помогли 74-летней пациентке, которая сломала шейку бедра, поскользнувшись на зимнем тротуаре. Об этом сообщили в телеграм-канале больницы.

После тщательного обследования травматологи-ортопеды провели операцию по эндопротезированию. Они полностью заменили поврежденный тазобедренный сустав на искусственный. Благодаря современным щадящим методикам, уже на следующий день после хирургического вмешательства женщина смогла садиться и начинать двигаться, а через два дня — вставать и передвигаться с помощью ходунков.

— Такие операции кардинально меняют жизнь. Они возвращают человека к привычному ритму, — отметили врачи.

