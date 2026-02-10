Реконструкция исторического центра и новые дома: мэр оценил итоги строительства в Казани за 2025 год

Ильсур Метшин заслушал итоги работы Управления градостроительных разрешений за прошлый год. Рынок ИЖС замедлился на фоне законодательных изменений и перехода на эскроу-счета, тогда как многоквартирное строительство остается ключевым драйвером. При этом застройка развивается как на окраинах города, так и в бывших промзонах.
Более 16 тыс. обращений рассмотрело Управление градостроительных разрешений Казани.
В 2025 году Управление градостроительных разрешений Казани обработало около 16,4 тыс. обращений, заявлений, уведомлений и межведомственных запросов. Начальник управления Марсель Абдулхаков сообщил, что почти 4 тыс. случаев касались нового строительства, а 1,5 тыс. — ввода построенных объектов в эксплуатацию.
Он отметил, что по результатам рассмотрения вопросов нового строительства и реконструкции Управление вынесло почти 1,7 тыс. положительных решений. По информации начальника, количество оформленных ИЖС снизилось с 1,4 тыс. в 2024 году до менее 1 тыс. в 2025-м. Причиной он назвал изменения в законодательстве и появление эскроу-счетов при ипотеке, что защищает граждан от рисков в сфере ИЖС.
План по жилью перевыполнен на 1%
Абдулхаков сообщил, что в 2025 году Казань построила более 1,3 млн кв. м. жилья, перевыполнив план на 1%. Из этого объема почти 710 тыс. кв. м составили индивидуальные дома, а более 600 тыс. — многоквартирные здания.
Татарстан лидирует по вводу нового жилья в Приволжском федеральном округе, при этом на Казань приходится более 37% регионального строительства. За последние пять лет в городе построено почти 6,2 млн кв. м. жилья, что сопоставимо с объемами во всем Альметьевском районе. На 2026 год власти республики поставили задачу построить 1,25 млн квадратных метров жилья.
Многоквартирные дома строят по всему городу.
В Казани активно строят многоквартирные дома. В прошлом году выдали 60 разрешений на 66 объектов общей площадью 945 тыс. кв. м, срок строительства которых составит от двух до пяти лет.
Мэр Ильсур Метшин отметил, что новые дома возводят как в периферийных районах, так и на территориях бывших промзон.
«Мы осваиваем и периферию, и ведем реновацию промышленных зон. То, что мы только начинали робко обсуждать десять лет назад, сегодня превратилось в красивые современные благоустроенные микрорайоны», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.
Спрос на склады и производственные помещения растет.
Абдулхаков заявил, что в 2025 году увеличился интерес к строительству складов из-за роста маркетплейсов.
Управление выдало 43 разрешения на складские комплексы — на 43% больше, чем в предыдущем году. Также получили разрешения на строительство 27 производственных объектов.
По его словам, новые логистические и производственные площади укрепляют инфраструктуру города и создают дополнительные возможности для бизнеса.
Исторический центр продолжает преображаться.
На деловом понедельнике особое внимание уделили исторической части города. В прошлом году выдали 28 разрешений на строительство объектов, которые формируют облик центра.
Абдулхаков подчеркнул, что застройщики одновременно восстанавливают здания культурного наследия. В числе сохраненных объектов оказались дом Родионова на улице Горького, 14; комплекс Хлебный базар на Профсоюзной, 20; жилой дом XVII-XVIII веков на пересечении Университетской и Островского; дом купца Вениаминова на Япеева, 17; и дом Иванова на Муштари, 22.
«Важно, что продолжается развитие и исторического центра, включая реконструкцию и реставрацию объектов культурного наследия», — прокомментировал градоначальник.
Новые социальные объекты и гостиницы открылись для горожан.
Абдулхаков рассказал, что город выдал положительные решения по 824 заявлениям и уведомлениям. Среди них 175 разрешений на ввод объектов, 644 уведомления о соответствии построенных домов ИЖС, одно разрешение на земельный участок и четыре акта о завершении работ по сохранению культурного наследия.
Он отметил, что в 2025 году открылись важные социальные объекты: школа на 1224 места, детсад на 220 мест, две поликлиники, центр врача общей практики, а также три новые гостиницы на 492 места. Абдулхаков добавил, что все задачи, поставленные на прошлый год, выполнены, а услуги управления предоставлялись качественно и в срок.
«Стройка показывает состояние экономики».
Ильсур Метшин заявил, что количество разрешений на строительство и ввод объектов отражает состояние экономики города. Он напомнил, что в прошлом году выдали разрешение на реконструкцию Чеховского рынка.
«Ожидаем, что начнутся активные работы и получим не менее интересный объект, чем на Московском рынке. Только в предновогодние праздники его посетило более 140 тыс. казанцев и гостей столицы», — отметил мэр города.