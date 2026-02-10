Новосибирский рыбак поймал на Ине трофейную щуку весом 8,4 кг

Житель Новосибирска под ником Zorold удивил местных рыболовов, поделившись на форуме Fishingsib.ru историей своей зимней удачи: ему удалось поймать щуку весом 8 килограммов 400 граммов — и не где-нибудь, а в реке Иня, где такие трофеи встречаются крайне редко.
Рыбак рассказал, что давно не ловил хищницу — последние годы попадались в основном лещ и ерш. Вспомнив о заброшенных жерлицах в гараже, он решил съездить на старое проверенное место на Ине, где не был уже 10 лет.
Вытащить добычу было непросто: лунка всего 130 мм, но, как говорит сам Zorold, «с божьей помощью» — справился.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирцы поймали щуку при −45 °C у острова Тайвань.