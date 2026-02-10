Омский «Авангард» ищет на работу менеджера и учителя информатики

На популярном портале о поиске работы и сотрудников появились новые вакансии от хоккейного «Авангарда». Речь идет о поиске учителя информатики и менеджера по сопровождению контрактов с партнерами.
В подобном нет ничего удивительного, так как это не тренерские и игроцкие вакансии, которыми отдельно занимаются обычно генеральный менеджер клуба и служба селекции. Технический и административный персонал вполне привычно команда набирает на обычном рынке вакансий и резюме Омска.
Итак, чуть подробнее: вакансия менеджера предполагает работу на полную занятость, требует профильный опыт работы от трех до шести лет, график 5/2, рабочий день длится 8 часов. Оформление по трудовому договору.
"Чем предстоит заниматься:
— Вести полный цикл ключевых спонсорских контрактов от старта до закрытия.
— Контролировать исполнение всех обязательств: от согласования бренд-календарей и технических заданий до монтажа рекламы на Арене.
— Организовывать рекламные активации: согласовывать ТЗ на контент, размещать контент на медианосителях и цифровых площадках, сопровождать мероприятия.
— Вести документооборот: готовить и согласовывать договоры, счета, акты, записки, КП, презентации с фотоотчетом.
— Участвовать в переговорах и разрабатывать креативные решения в рамках контрактов.
— Собирать обратную связь от партнеров, оценивать их удовлетворенность и работать над развитием долгосрочных отношений.
— Работать кросс-функционально с отделами клуба", — написано в вакансии.
Также среди требований к соискателям — высшее образование в сфере PR, маркетинга, рекламы или управления, опыт работы с контрактами, клиентами или в рекламном/событийном проекте от двух лет, умение строить процессы, вести несколько проектов одновременно и строго контролировать дедлайны и бюджет. Кроме того, нужен навык находить общий язык с разными людьми — от подрядчиков до топ-менеджеров партнерских компаний. Ну и важно умение работать в режиме многозадачности «в динамичной спортивной среде».
Что же касается вакансии учителя информатики, то это частичная занятость, на 0,5 ставки, работа педагога дополнительного образования в технологическом лицее «Авангард». Рабочие часы — 8 в какие-то дни либо по договоренности. Нужен опыт работы в 1−3 года, территориально работа в самом лицее.
Среди обязанностей тут проведение дополнительных занятий по направлению Unity и game-разработка, подготовка практических занятий, внедрение современных образовательных технологий и методов обучения.
Среди требований высшее педагогическое или техническое образование по специальностям «Информатика», «Информационные технологии» или в смежных областях. Обязательно знание направления Unity и game-разработки. Нужны и знание современных технологий и программных средств для обучения и ответственность, коммуникативные навыки, инициативность.
Среди плюсов названы комфортные условия труда, возможность профессионального роста и развития, дружелюбный молодой коллектив и поддержка коллег.
