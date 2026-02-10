Омский «Авангард» ищет на работу менеджера и учителя информатики

Также среди требований к соискателям — высшее образование в сфере PR, маркетинга, рекламы или управления, опыт работы с контрактами, клиентами или в рекламном/событийном проекте от двух лет, умение строить процессы, вести несколько проектов одновременно и строго контролировать дедлайны и бюджет. Кроме того, нужен навык находить общий язык с разными людьми — от подрядчиков до топ-менеджеров партнерских компаний. Ну и важно умение работать в режиме многозадачности «в динамичной спортивной среде».