Сергей Безруков посетил челябинский храм Александра Невского на Алом поле

Народному артисту провели экскурсию по храму, где идет масштабная реставрация.

Источник: Telegram-канал «Отец Игорь. Время Огня»

Народный артист России Сергей Безруков в ходе своего визита в Челябинск посетил храм святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Сейчас там ведутся масштабные реставрационные работы. Сергей Безруков смог оценить отделку храма с росписями художников школы Васнецова, восстановленных реставраторами из Санкт- Петербурга.

— С любезного разрешения отца Бориса (настоятеля храма — Прим. ред.) провели небольшую экскурсию для Сергея Витальевича по нашей возрождающейся святыне, — сообщил у себя в телеграм-канале секретарь Челябинской епархии, отец Игорь Шестаков.

В Челябинск Сергей Безруков приехал на открытие Большого детского фестиваля и сам вышел на сцену театра драмы имени Наума Орлова в постановке музыкальной сказки «Маленький принц» Московского Губернского театра.