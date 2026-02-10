Сергей Безруков посетил челябинский храм Александра Невского на Алом поле

Народный артист России Сергей Безруков в ходе своего визита в Челябинск посетил храм святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Сейчас там ведутся масштабные реставрационные работы. Сергей Безруков смог оценить отделку храма с росписями художников школы Васнецова, восстановленных реставраторами из Санкт- Петербурга.