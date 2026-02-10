В домах, которые пострадали от аварии в Бодайбо, заменят сети и электрику. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, жители переживают о состоянии своих квартир после возвращения отопления. На прошлой неделе эксперты осмотрели 35 многоэтажек, которые должны пройти капитальный ремонт начиная с 2026 года.
— Режим ЧС регионального уровня позволяет перенести сроки капремонта этих домов, поэтому работы планируется провести до начала следующего отопительного сезона. Сейчас специалисты составляют дефектные ведомости, рассчитывают сметы, затем будет определен подрядчик, — прокомментировал глава региона.
Еще одной проблемой является вопрос оплаты коммунальных услуг. В связи с этим, прокуратура Приангарья уведомила поставщика электроэнергии о необходимости прекратить начисление платежей за электричество для жителей Бодайбо, которые остались без воды и тепла.
