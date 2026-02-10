В домах, которые пострадали от аварии в Бодайбо, заменят сети и электрику

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Бурятии состоялось здание суда по делу 47-летнего Михаила Пичугина. Он со своим братом и племянником отправился 4 августа на Шантарские острова. Но на обратном пути 9 августа мотор сломался, лодку унесло в открытое море, где носило 67 дней. Выжил только Михаил. Он хранил тела родственников завернутыми в брезент, чтобы похоронить. Подробнее — читайте в материале.