В домах, которые пострадали от аварии в Бодайбо, заменят сети и электрику

Специалисты составляют дефектные ведомости и рассчитывают сметы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В домах, которые пострадали от аварии в Бодайбо, заменят сети и электрику. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, жители переживают о состоянии своих квартир после возвращения отопления. На прошлой неделе эксперты осмотрели 35 многоэтажек, которые должны пройти капитальный ремонт начиная с 2026 года.

— Режим ЧС регионального уровня позволяет перенести сроки капремонта этих домов, поэтому работы планируется провести до начала следующего отопительного сезона. Сейчас специалисты составляют дефектные ведомости, рассчитывают сметы, затем будет определен подрядчик, — прокомментировал глава региона.

Еще одной проблемой является вопрос оплаты коммунальных услуг. В связи с этим, прокуратура Приангарья уведомила поставщика электроэнергии о необходимости прекратить начисление платежей за электричество для жителей Бодайбо, которые остались без воды и тепла.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Бурятии состоялось здание суда по делу 47-летнего Михаила Пичугина. Он со своим братом и племянником отправился 4 августа на Шантарские острова. Но на обратном пути 9 августа мотор сломался, лодку унесло в открытое море, где носило 67 дней. Выжил только Михаил. Он хранил тела родственников завернутыми в брезент, чтобы похоронить. Подробнее — читайте в материале.