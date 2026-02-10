Сумма штрафов за посторонние надписи на домах Петербурга составила 2 млн рублей

С начала 2026 года мобильные нейросетевые комплексы «Городовой» выявили более 30 посторонних надписей на зданиях Петербурга. За это ответственных за чистоту фасадов наказали рублем — общая сумма штрафов превысила 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— Их не устраняли на протяжении более двух недель — искусственный интеллект фиксировал одни и те же надписи дважды. При этом инспекторы часто обнаруживали устранение нарушений, в том числе и после оплаты штрафа. Это говорит о том, что у собственников нежилых домов и объектов растет уровень понимания важности содержания городской среды в порядке, — отметили в ГАТИ.
В ГАТИ добавили, что неоднократно слышали на консультировании от владельцев вопрос «Можно ли не закрашивать посторонние графические изображения на фасадах зимой?». Инспекторы пояснили, что такого рода нарушение можно и нужно устранять даже в холодное время года, особенно при правильном подборе материалов.