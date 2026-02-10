Совещание в Омском ГАУ объединило власти, бизнес и науку для развития сельхозотрасли

По данным Минсельхоза России, на 23 января 2026 года в едином государственном реестре числится 259 производителей органической продукции, а площадь сертифицированных сельхозугодий в стране достигла 3 млн гектаров. В Омской области на данный момент действуют лишь два предприятия: Омский ГАУ, производящий органические семена зернобобовых культур, и фермерское хозяйство ИП Васильева, специализирующееся на гречихе и крупах.