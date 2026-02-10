Совещание в Омском ГАУ объединило власти, бизнес и науку для развития сельхозотрасли

9 февраля в Омском государственном аграрном университете прошло межведомственное совещание по развитию органического сельского хозяйства в регионе. Мероприятие организовали Министерство сельского хозяйства Омской области, университет и Союз органического земледелия при поддержке Роскачества и фонда «Органика».
По данным Минсельхоза России, на 23 января 2026 года в едином государственном реестре числится 259 производителей органической продукции, а площадь сертифицированных сельхозугодий в стране достигла 3 млн гектаров. В Омской области на данный момент действуют лишь два предприятия: Омский ГАУ, производящий органические семена зернобобовых культур, и фермерское хозяйство ИП Васильева, специализирующееся на гречихе и крупах.
Совещание прошло в рамках реализации Федерального закона № 280-ФЗ «Об органическом сельском хозяйстве» и пяти государственных стандартов ГОСТ, принятых с 2020 года. Росаккредитацией аккредитовано восемь органов по сертификации продукции. Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа отметил, что в регионе высокий спрос на экологически чистые продукты и заявил о готовности региональных властей поддержать сельхозпроизводителей через предоставление земельных участков и консультационную помощь.
Ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова подчеркнула важность взаимодействия образования, науки и бизнеса для подготовки кадров, понимающих принципы органического земледелия. Профессор Нина Казыдуб рассказала об успешной сертификации университета в 2021 году и призвала активнее информировать фермеров о перспективах освоения ниши, которая в регионе пока остается свободной.
Участники обсудили вызовы отрасли: необходимость специальных сортов растений, подготовки почв, сертификации и формирования культуры потребления. Представители Роскачества и фонда «Органика» в формате видеоконференции представили обзор рынка и механизмы продвижения продукции.
Развитие органического сектора в Омской области будет осуществляться в координации департамента сельского хозяйства, научных учреждений и сертифицирующих организаций. Проект направлен на обеспечение населения экологически безопасной продукцией и повышение конкурентоспособности региональных сельхозпроизводителей на внутреннем рынке в соответствии с задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт».