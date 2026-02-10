В Ростовской области больше половины людей используют ИИ при поиске работы

В Ростовской области искусственный интеллект стал массовым инструментом для трудоустройства. Согласно опросу hh.ru, более 60% соискателей Дона и ЮФО уже применяют ИИ-технологии в карьерных вопросах. Исследование показало, что жители региона осознанно используют искусственный интеллект как помощника на ключевых этапах поиска работы.
Основная цель использования технологий для 48% опрошенных — решение рабочих задач. В рамках поиска работы ИИ чаще всего применяют для написания резюме и профориентации (по 32%), подготовки к собеседованию (26%) и составления сопроводительных писем (21%). При этом треть пользователей (33%) довольны результатом. Еще 44% относятся к ИИ как к вспомогательному инструменту, а 23% остались неудовлетворены, что часто связано с завышенными ожиданиями.
