В Ростовской области больше половины людей используют ИИ при поиске работы

Основная цель использования технологий для 48% опрошенных — решение рабочих задач. В рамках поиска работы ИИ чаще всего применяют для написания резюме и профориентации (по 32%), подготовки к собеседованию (26%) и составления сопроводительных писем (21%). При этом треть пользователей (33%) довольны результатом. Еще 44% относятся к ИИ как к вспомогательному инструменту, а 23% остались неудовлетворены, что часто связано с завышенными ожиданиями.