Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области больше половины людей используют ИИ при поиске работы

В Ростовской области 48% ищущих работу используют ИИ для решения рабочих задач.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области искусственный интеллект стал массовым инструментом для трудоустройства. Согласно опросу hh.ru, более 60% соискателей Дона и ЮФО уже применяют ИИ-технологии в карьерных вопросах. Исследование показало, что жители региона осознанно используют искусственный интеллект как помощника на ключевых этапах поиска работы.

Основная цель использования технологий для 48% опрошенных — решение рабочих задач. В рамках поиска работы ИИ чаще всего применяют для написания резюме и профориентации (по 32%), подготовки к собеседованию (26%) и составления сопроводительных писем (21%). При этом треть пользователей (33%) довольны результатом. Еще 44% относятся к ИИ как к вспомогательному инструменту, а 23% остались неудовлетворены, что часто связано с завышенными ожиданиями.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.