В России разработали наносенсор для ранней диагностики рака

Сейчас ученые создают новую конструкцию для сенсора. Планируется, что металлическая поверхность сенсора станет цельной, и в ней будут вырезаны наноразмерные щели. Такая конструкция позволит повысить точность диагностики. «Мы предполагаем, что новый сенсор будет выдавать более достоверные результаты и низкие измерительные шумы. Если это подтвердится, мы сможем перейти к исследованиям не модельных растворов вещества, как на предыдущем этапе исследований, а уже сыворотки крови, которая представляет собой сложную биологическую жидкость. Таким образом мы сможем испытать наш сенсор обнаружения биомаркера в условиях, близких к реальным», — добавил Николаев.