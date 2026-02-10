В МAX появилась возможность создавать приватные каналы

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Возможность создавать приватные каналы на национальной платформе Мах появилась у пользователей из России и Белоруссии, говорится в релизе Мах.
«Новая функциональность доступна всем пользователям мессенджера из России и Беларуси. Авторы приватных каналов могут публиковать фото, видео и заметки, записывать видеокружки и голосовые сообщения. В канале можно выбрать или отключить реакции на публикации и управлять заявками на вступление», — сказано в релизе.
Чтобы создать приватный канал, нужно обновить приложение, выбрать опцию «Создать приватный канал» в разделе «Чаты». В него можно добавить подписчиков из своих контактов, а также установить главное фото, придумать название и описание.
Авторы могут приглашать новых подписчиков по ссылке.
«Вступление в канал по ссылке можно модерировать, выбрав в настройках канала опцию “Заявка на вступление”. В таком случае подписаться на канал пользователи смогут только после одобрения заявки администратором», — отметили в Max.