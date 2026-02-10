В Новосибирске рассказали, какие подарки на 23 февраля обижают мужчин

По словам эксперта, некоторые презенты, внешне безобидные, несут скрытые негативные послания. Например, подарки «для себя» — фотосессия или мастер-класс по живописи, который нравится женщине, но не интересен мужчине. Такой подарок показывает, что внимание уделено не партнёру, а дарящей стороне.