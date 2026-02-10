В Новосибирске рассказали, какие подарки на 23 февраля обижают мужчин

Кризисный психолог Лилия Гладких предупредила новосибирцев об опасных подарках к 23 февраля, которые могут задеть мужчину и подорвать его самооценку. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.
По словам эксперта, некоторые презенты, внешне безобидные, несут скрытые негативные послания. Например, подарки «для себя» — фотосессия или мастер-класс по живописи, который нравится женщине, но не интересен мужчине. Такой подарок показывает, что внимание уделено не партнёру, а дарящей стороне.
Особенно рискованны интимные и индивидуальные вещи: парфюм, нижнее бельё, предметы личной гигиены. Неправильно выбранный аромат или размер может поставить мужчину в неловкое положение.
Подарки с «намёком» — абонемент в спортзал или книги по саморазвитию — воспринимаются как скрытая критика: «Ты недостаточно хорош, исправляйся», пояснила Гладких.
Классикой разочарования считаются банальные носки и трусы.
«Если это основной подарок, он показывает отсутствие фантазии и внимания к личности партнёра», — отметила психолог. А передаренные вещи, по её словам, являются высшей степенью неуважения и могут серьёзно оскорбить мужчину.