Губернатор Травников дал старт работе XIV Международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя-2026»

В Новосибирске дан старт работе XIV Международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя-2026». Мероприятие, проходящее при поддержке правительства региона, объединило федеральных экспертов, ведущих застройщиков, производителей материалов и проектировщиков.
Приветствуя участников, губернатор Андрей Травников подчеркнул важность широкого представительства профессионалов для содержательного диалога. Одной из центральных тем форума стали стратегии ускорения темпов строительства, включающие цифровизацию отрасли, повышение производительности труда и развитие импортозамещения.
«В Новосибирской области подобные выставки — ни в коем случае не ярмарка тщеславия или просто статусный смотр достижений. Это — абсолютно деловое, прикладное мероприятие, где ты слышишь полезную информацию из уст профессионалов, которые не просто формулируют решения, а каждый день живут этими темами, этими проблемами. Ты слышишь об опыте других регионов, других команд, понимаешь, на что нужно обратить внимание, какие у нас есть резервы. Желаю всем, чтобы эти ощущения максимальной полезности от присутствия здесь, в “Экспоцентре Новосибирск”, от дня ко дню форума только прирастали и креппли. Организаторы и участники приложили для этого максимальные усилия, за что им большое спасибо», — подчеркнул Губернатор.
Глава региона отметил, что Новосибирская область является лидером в Сибирском федеральном округе по объёмам жилищного строительства. В 2025 году в эксплуатацию было введено более 2,4 млн квадратных метров жилья. Текущий задел по строящимся многоквартирным домам с действующими разрешениями превышает 4,5 млн «квадратов».
Особое внимание на форуме уделяется практическим решениям, которые лягут в основу нормативных документов для реализации национальных проектов. Ключевым инструментом развития застройки в области определён механизм комплексного развития территорий (КРТ), гарантирующий создание всей необходимой социальной инфраструктуры.