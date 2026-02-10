Омичка зарабатывала деньги на обмане переселенцев из Херсона

По версии следствия, в 2023 году обвиняемая, действуя с неустановленными сообщниками, знала о праве переселенцев из Херсона и Херсонской области на получение жилищного сертификата на сумму почти 2,93 млн рублей. Используя неосведомлённость переселенцев о правилах его применения, она обещала помочь им с покупкой жилья.