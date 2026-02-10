Ричмонд
Омичка зарабатывала деньги на обмане переселенцев из Херсона

Омичка действовала вместе с сообщниками.

Источник: Om1 Омск

В Центральный районный суд Омска передано уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении трёх преступлений по статье за мошенничество при получении выплат. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Омской области.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемая, действуя с неустановленными сообщниками, знала о праве переселенцев из Херсона и Херсонской области на получение жилищного сертификата на сумму почти 2,93 млн рублей. Используя неосведомлённость переселенцев о правилах его применения, она обещала помочь им с покупкой жилья.

Женщина и её сообщники подбирали недвижимость и убеждали продавцов завышать цену в договорах купли-продажи. После оформления сделки и обналичивания сертификата продавцы, получив деньги от Минстроя области, по указанию мошенников переводили им разницу между реальной и завышенной стоимостью недвижимости.

В результате преступной схемы было похищено более 814 тысяч рублей. Суд рассматривает вопрос о назначении времени судебного заседания.