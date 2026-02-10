В Новосибирске отремонтируют фасады больше сотни жилых домов

«Мы понимаем, насколько это сложная организационная работа. Вижу изменения в позитивную сторону, но работы еще много. Прошу организовать взаимодействие со всеми собственниками по приведению фасадов в нормативное, художественное, эстетически привлекательное состояние», — отметил Максим Кудрявцев.
Он добавил, что колористические рекомендации для разработки проектно-сметной документации по этой работе уже подготовлены и направлены в профильные структуры.
«Наша общая задача — сделать так, чтобы архитектурный облик Новосибирска был привлекательным, чтобы люди приезжали сюда и видели, что они находятся именно в нашем городе. Поэтому крайне важно заниматься фасадами», — добавил глава города.
Он отметил, что есть территории, где внешний вид домов находится в неприглядном состоянии. Поэтому поставлена задача по проведению инвентаризации и определению собственников каждого здания. Помимо того, ведется паспортизация фасадов, цель которой — указать владельцам сооружений на возможные нарушения, например, если неправильно размещена реклама, висят сети, ободрана штукатурка.
«Это задача не одного года, её нужно вести поэтапно. Необходимо всем в эту работу активно включиться», — резюмировал мэр.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска.