Мошенники зарабатывают на доверии граждан: Логотип «Почта Молдовы» используют для того, чтобы обчистить людей до нитки

«Почта Молдовы» сообщает о росте случаев мошенничества через поддельные сайты, SMS, электронную почту и мессенджеры.
«Почта Молдовы» НЕ запрашивает персональные данные, банковские данные и перевод денег через веб-страницы, SMS, электронную почту и телефон.
Мошенники могут использовать название и визуальные элементы «Почты Молдовы», имена ведущих лиц предприятия, подделывать их подпись/штамп компании, чтобы ввести в заблуждение клиентов.
Для вашей защиты:
— внимательно проверяйте источник информации;
— не раскрывать свои персональные, банковские или идентификационные данные;
— избегайте предложений, которые обещают быструю или гарантированную прибыль.
— получить информацию с официальных каналов Почта Молдовы: www.posta.md или со страниц в Facebook и Instagram;
— сообщайте о подозрительных попытках компетентным органам.
В случае сомнений и проверки информации, обращайтесь в службу поддержки клиентов по номерам 1310 или 022 27−00−44.
