Насколько хватит запасов питьевой воды в Крыму

«С начала года в питьевые водохранилища естественного стока Крыма поступило около 76 млн кубических метров, что составляет всего около 40% от проектного объема», — сказано в сообщении.
В целом по состоянию на 9 февраля 2026 года суммарный объем наполнения всех водохранилищ полуострова (без учета Чернореченского водохранилища в Севастополе) составляет порядка 150 млн кубических метров. Из них наполняемость питьевых водохранилищ естественного стока составляет около 108 млн, наливных водохранилищ Восточного Крыма — 19 млн кубических метров.
Указанных объемов достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на протяжении 320−340 суток без учета будущего притока воды, проинформировал Аксенов.
Также по его информации, поступившие осадки улучшили ситуацию с водоснабжением Алушты: период гарантированного обеспечения водой муниципального округа составляет 156 суток.
Для населенных пунктов Восточного Крыма аналогичный период составляет около 194 суток. Здесь потребителям с начала года уже подано 8,8 млн кубических метров воды.
Кроме того, в масштабах региона идет комплексная работа по решению проблемы вододефицита. Продолжается строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи, напомнил глава Крыма.
И подчеркнул, что ввод тракта в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей городов Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района.
«Для полного удовлетворения потребностей в водных ресурсах восточной части полуострова в 2026 году планируется подать воду в наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала в объеме не менее 45 млн кубических метров», — заверил Сергей Аксенов.
Кроме того, с целью снижения вододефицита на Южном берегу Крыма в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» будут построены Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Сейчас на объектах выполняются проектно-изыскательские работы.