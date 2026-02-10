Насколько хватит запасов питьевой воды в Крыму

В целом по состоянию на 9 февраля 2026 года суммарный объем наполнения всех водохранилищ полуострова (без учета Чернореченского водохранилища в Севастополе) составляет порядка 150 млн кубических метров. Из них наполняемость питьевых водохранилищ естественного стока составляет около 108 млн, наливных водохранилищ Восточного Крыма — 19 млн кубических метров.