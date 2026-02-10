Ричмонд
Мать двоих детей из Башкирии добровольцем отправилась служить в зону СВО

Роза Алтынбаева из Абзелиловского района спасает раненых бойцов на передовой.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Башкирии, мать двоих детей из деревни Аюсазово Абзелиловского района, добровольно отправилась служить в зону специальной военной операции. О поступке Розы Алтынбаевой рассказали в местной администрации.

Сначала она работала в медицинской роте госпиталя в Донецке. Сейчас женщина спасает жизни солдат, служа санинструктором в составе танковой роты под Авдеевкой.

Как сама рассказывала Роза, женщин непосредственно на передовую не направляют. К ним привозят раненых, и медики оказывают первую помощь. Но, по ее словам, в таких условиях нужно быть не просто врачом. Требуется огромная моральная устойчивость и умение поддержать, успокоить бойца, то есть выступать еще и в роли психолога.

