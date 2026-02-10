Мать двоих детей из Башкирии добровольцем отправилась служить в зону СВО

Как сама рассказывала Роза, женщин непосредственно на передовую не направляют. К ним привозят раненых, и медики оказывают первую помощь. Но, по ее словам, в таких условиях нужно быть не просто врачом. Требуется огромная моральная устойчивость и умение поддержать, успокоить бойца, то есть выступать еще и в роли психолога.