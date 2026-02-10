Сотрудники МИД возложили цветы к могилам дипломатов

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Заместители министра иностранных дел РФ и сотрудники МИД России по случаю Дня дипломатического работника возложили цветы к могилам выдающихся дипломатов прошлого на Новодевичьем и Троекуровском кладбищах, передает корреспондент РИА Новости.
На Троекуровском кладбище замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и сотрудники российского внешнеполитического ведомства возложили цветы к могилам выдающихся советских и российских дипломатов Виталия Чуркина, Владимира Титова и многих других.
Замглавы МИД РФ Александр Алимов и генеральный директор МИД Алексей Островский посетили захоронения на Новодевичьем кладбище. Они возложили цветы к могилам экс-министра иностранных дел России Евгения Примакова, бывшего министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко и других.