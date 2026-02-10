Сотрудники МИД возложили цветы к могилам дипломатов

Замглавы МИД РФ Александр Алимов и генеральный директор МИД Алексей Островский посетили захоронения на Новодевичьем кладбище. Они возложили цветы к могилам экс-министра иностранных дел России Евгения Примакова, бывшего министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко и других.