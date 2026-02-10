В Крыму закрыли дело на сбросившего кошку Мусю с обрыва

Напомним, 23 февраля прошлого года кошку Мусю из «Ласточкина гнезда» подманил вкусняшкой турист из Санкт-Петербурга. 23-летний изверг сбросил кошку со смотровой площадки. Преступника быстро нашли благодаря видеокамерам. Оказалось, что у питерца есть проблемы со здоровьем, и его направили в специальную больницу.