В Крыму закрыли дело на сбросившего кошку Мусю с обрыва

Спустя год после ЧП с кошкой Мусей из «Ласточкина гнезда» в МВД по Крыму закрыли дело. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе полиции региона.
Уголовное дело в отношении туриста из Санкт-Петербурга, который и сбросил кошку с 40-метровой скалы, прекращено из-за отсутствия у кошки травм, отметили в ведомстве. Как оказалось, у пушистой не нашли никаких повреждений.
— Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии состава преступления, так как животное не погибло и не получило каких-либо телесных повреждений, как внутренних, так и внешних, — говорится в сообщении.
Так, все материалы по уголовному делу выделены в отдельное производство по признакам административного правонарушения по ч. 2 ст. 8.52 КоАП РФ — несоблюдение требований к содержанию животных. Их направили в органы федерального государственного ветеринарного надзора.
Напомним, 23 февраля прошлого года кошку Мусю из «Ласточкина гнезда» подманил вкусняшкой турист из Санкт-Петербурга. 23-летний изверг сбросил кошку со смотровой площадки. Преступника быстро нашли благодаря видеокамерам. Оказалось, что у питерца есть проблемы со здоровьем, и его направили в специальную больницу.