Эксперт рассказала о пользе слабых землетрясений

По данным эксперта, произошедшее землетрясение не является уникальным для данной территории, потому что Кавказ относится к зоне высокой тектонической активности, наибольшей в европейской части России.
«В районе эпицентра этого землетрясения, согласно зонам возможных землетрясений, максимальная магнитуда 6−6.8, там случались более сильные землетрясения. А у произошедшего магнитуда 5.3, что сильно ниже возможной. Да, оно является более сильным за последние несколько лет, но оно не является сильнейшим, ожидаемым в данной зоне», — рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что, по ее данным, нет сведений о каких-либо разрушениях, добавив, что «всё в пределах нормы».
«Хорошо, когда случаются такие землетрясения — не очень сильные, с не очень сильной интенсивностью, они как бы разряжают, снимают напряжение в среде, и это позволяет избегать более сильных землетрясений, поскольку часть энергии уже реализовалась в его процессе», — подчеркнула Зверева.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае ночью, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров, разрушений и пострадавших нет.