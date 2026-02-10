Более 700 жителей Киренска получили перерасчет за отопление. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Приангарья, владельцы квартир и частных домов столкнулись с некачественным отоплением в декабре 2025 года. Организация предоставила услугу, не соответствующую установленным законом требованиям. И это несмотря на то, что Киренск относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера.