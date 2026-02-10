Ричмонд
США передали Польше первую партию из 250 танков M1 Abrams

Пентагон отправил Польше, как союзнику по НАТО, первую партию модернизированных танков Abrams M1A2 SEPv3. Всего США по контракту поставят польской армии 250 современных боевых машин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Агентство по вооружениям при Минобороны Польши.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

В первой партии — 29 танков. От прежних моделей M1A2 SEPv3 отличает комбинированная броня, автономные системы работы. Боевые машины первоначально направят на военно-промышленное предприятие WZMOT в Познани. На базе завода танки пройдут процесс доработки, после чего их поставят в воинские части польской армии на вооружение, пишет «Интерфакс».

Сейчас у ВС страны имеются 116 Abrams, но они относятся к прежним версиям. Всего США обязались поставить 250 обновленных моделей танка M1A2 SEPv3.

Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности и экс-посол ФРГ в США Вольфганг Ишингер выступил с предложением передать Польше военные корабли, танки для защиты от российской агрессии. Он считает, что такая поддержка не только укрепит оборону восточного фланга НАТО, но и решит вопрос с репарациями Германии.

