США передали Польше первую партию из 250 танков M1 Abrams

В первой партии — 29 танков. От прежних моделей M1A2 SEPv3 отличает комбинированная броня, автономные системы работы. Боевые машины первоначально направят на военно-промышленное предприятие WZMOT в Познани. На базе завода танки пройдут процесс доработки, после чего их поставят в воинские части польской армии на вооружение, пишет «Интерфакс».
Сейчас у ВС страны имеются 116 Abrams, но они относятся к прежним версиям. Всего США обязались поставить 250 обновленных моделей танка M1A2 SEPv3.
Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности и экс-посол ФРГ в США Вольфганг Ишингер выступил с предложением передать Польше военные корабли, танки для защиты от российской агрессии. Он считает, что такая поддержка не только укрепит оборону восточного фланга НАТО, но и решит вопрос с репарациями Германии.