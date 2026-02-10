В Татарстане пройдет прямая линия по вопросам алиментов

Напомним, в Татарстане с 1 февраля 2026 года единовременная выплата при рождении или усыновлении ребенка выросла на 5,6%. Ее размер составил 28,5 тысячи рублей, что примерно на 1,5 тысячи рублей больше предыдущей суммы. А размер материнского капитала в республике вырос почти до миллиона рублей.