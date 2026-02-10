В Татарстане пройдет прямая линия по вопросам алиментов

11 февраля в приемной президента России в Татарстане состоится телефонная прямая линия, посвященная вопросам заключения соглашений об уплате алиментов.
Консультации будут проводиться с 10:00 до 12:00 по местному времени. На вопросы жителей республики ответят специалисты Нотариальной палаты региона. Обратиться за разъяснениями можно по телефону: (843) 221−80−35.
Напомним, в Татарстане с 1 февраля 2026 года единовременная выплата при рождении или усыновлении ребенка выросла на 5,6%. Ее размер составил 28,5 тысячи рублей, что примерно на 1,5 тысячи рублей больше предыдущей суммы. А размер материнского капитала в республике вырос почти до миллиона рублей.