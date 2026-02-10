Ричмонд
полупрозрачная облачность
Ростовчане пожаловались на большие счета за отопление

Ростовчане возмутились счетами за отопление в январе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону жители массово жалуются, что получили огромные счета за январь, хотя во многих домах батареи были едва теплыми или вовсе холодными до двух недель. Недовольство прозвучало в комментариях под публикацией главы города Александра Скрябина.

Многие указывают на скромные доходы и подчеркивают, что в некоторых домах до сих пор не восстановилась нормальная температура. Ситуацию люди напрямую связывают с масштабной аварийной на ТЭЦ-2 в начале января.

Власти уже отреагировали на жалобы. В региональном правительстве заявили, что жителям, попавшим в зону перебоев, в январе должен был быть сделан автоматический перерасчет. Однако, если корректировки в квитанции нет, необходимо обращаться напрямую в свою управляющую компанию.

