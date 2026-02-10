Ростовчане пожаловались на большие счета за отопление

Власти уже отреагировали на жалобы. В региональном правительстве заявили, что жителям, попавшим в зону перебоев, в январе должен был быть сделан автоматический перерасчет. Однако, если корректировки в квитанции нет, необходимо обращаться напрямую в свою управляющую компанию.