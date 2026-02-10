В Казахстане создан Фонд искусственного интеллекта

«На сегодня прорабатывается механизм финансирования данного Фонда. Фонд искусственного интеллекта будет поддерживать важнейшие цифровые проекты и образовательные инициативы. Следующим инструментом развития искусственного интеллекта в гос- и квазигоссекторах станет партнерство со специалистами мирового уровня. Вами поддержано создание совместного предприятия с компанией 01.AI. Совместное предприятие будет создано в марте. Эта организация станет оператором Национальной платформы искусственного интеллекта, на базе которой будут создаваться ИИ-агенты», — обратился к президенту Мадиев.