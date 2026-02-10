Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омской области выделили 62 миллиона рублей на благоустройство малых городов

Средства пойдут на реализацию проектов в Исилькуле, Таре и Называевске.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил выделить почти 62 миллиона рублей на завершение работ в 2026 году. Дополнительные средства будут направлены на реализацию победивших в федеральном конкурсе проектов в Исилькуле, Таре и Называевске. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Омской области.

Все три малых города стали победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Их инициативы рассчитаны на реализацию в 2025—2026 годах и уже получили федеральное финансирование. Увеличение областных средств обеспечит успешное и качественное завершение всех запланированных работ.

Изменения были внесены в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.

Кроме того, предусмотрено увеличение финансирования на 2027 год более чем на 83 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на завершение проектов, победивших в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

По итогам конкурса, прошедшего в 2025 году, победителями стали город Калачинск, рабочий посёлок Большеречье, а также Любинский, Саргатский и Тевризский районы. Реализация их проектов запланирована на 2026−2027 годы.