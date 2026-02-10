Омской области выделили 62 миллиона рублей на благоустройство малых городов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил выделить почти 62 миллиона рублей на завершение работ в 2026 году. Дополнительные средства будут направлены на реализацию победивших в федеральном конкурсе проектов в Исилькуле, Таре и Называевске. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Омской области.