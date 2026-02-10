Подростки установили игры на платежные планшеты в автобусах Астаны

Одни пользователи возмущаются, мол, как вообще к такому оборудованию есть свободный доступ и где контроль. Другие, наоборот, восхищаются и хвалят ребят за сообразительность, шутя, что с такими навыками им самое место в тестировщиках.
«В тестировщики надо таких брать», «Вот вам результат развития робототехники и программирования в школах», «У этой страны есть будущее», «Молодцы, но больше не делайте так», «Почему не отключили все лишние функции на планшете», «Ругать, конечно, не стоит, но нужно просто объяснить, что это чужое имущество», — пишут пользователи Казнета.
Тем временем в компании City Transportation Systems, отвечающей за общественный транспорт Астаны, корреспонденту Kursiv LifeStyle прокомментировали произошедшее.
«По данному факту информация принята в работу. Проводится служебная проверка с участием ответственных подразделений. По ее результатам будут приняты соответствующие меры», — сообщили в компании.
