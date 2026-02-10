Ричмонд
Подростки установили игры на платежные планшеты в автобусах Астаны

В Казнете набирает популярность видео, на котором подростки в автобусе Астаны играют на платежных планшетах, предназначенных для оплаты проезда.

Источник: Курсив

Одни пользователи возмущаются, мол, как вообще к такому оборудованию есть свободный доступ и где контроль. Другие, наоборот, восхищаются и хвалят ребят за сообразительность, шутя, что с такими навыками им самое место в тестировщиках.

«В тестировщики надо таких брать», «Вот вам результат развития робототехники и программирования в школах», «У этой страны есть будущее», «Молодцы, но больше не делайте так», «Почему не отключили все лишние функции на планшете», «Ругать, конечно, не стоит, но нужно просто объяснить, что это чужое имущество», — пишут пользователи Казнета.

Тем временем в компании City Transportation Systems, отвечающей за общественный транспорт Астаны, корреспонденту Kursiv LifeStyle прокомментировали произошедшее.

«По данному факту информация принята в работу. Проводится служебная проверка с участием ответственных подразделений. По ее результатам будут приняты соответствующие меры», — сообщили в компании.

Ранее «Курсив» писал, что в общественном транспорте Алматы появился серьезный конкурент системе ONAY — цифровая система электронной оплаты проезда Avtobys. Акимат города подтвердил запуск проекта: сначала новинку протестируют на нескольких маршрутах, а затем она охватит весь мегаполис.