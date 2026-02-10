Жители Новосибирска пожаловались на снег, сброшенный на озеленённую территорию

В Новосибирске жителей Октябрьского района обеспокоила гора снега, которую свалили на озеленённую территорию у тротуара на улице Высоцкого. Один из жителей района пояснил в разговоре с Om1 Новосибирск, что 6 февраля снег сначала свалили на тротуар у зелёной зоны. Когда жильцы пожаловались в соцсетях на гору снега на тротуаре, в администрации района ответили, что передали замечания по уборке этой локации, переданы в МКУ Октябрьское для устранения нарушений. Однако 9 февраля грязный снег с тротуара свалили на озеленённую территорию.