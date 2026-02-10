Жители Новосибирска пожаловались на снег, сброшенный на озеленённую территорию

В Новосибирске жителей Октябрьского района обеспокоила гора снега, которую свалили на озеленённую территорию у тротуара на улице Высоцкого. Один из жителей района пояснил в разговоре с Om1 Новосибирск, что 6 февраля снег сначала свалили на тротуар у зелёной зоны. Когда жильцы пожаловались в соцсетях на гору снега на тротуаре, в администрации района ответили, что передали замечания по уборке этой локации, переданы в МКУ Октябрьское для устранения нарушений. Однако 9 февраля грязный снег с тротуара свалили на озеленённую территорию.
Слева — наваленный снег у тротуара (6 февраля). Справа — снег свалили на зону с озеленением (9 февраля).
Следует отметить, что данная территория официально включена в перечень озеленённых территорий Новосибирска. На портале «Мой Новосибирск» это место обозначено номером О_Б_7.
«Сначала кучку навалили, а потом 9 февраля днём со всего тротуара на деревья и газон. Я понимаю, что тротуар нужно убирать, но зачем одно очищать, а другое загрязнять и уничтожать. Там такая гора, что уборка наваленного снега невозможна без повреждения газона и насаждений. Газону конец, деревья поломаны и в грязи», — высказался о ситуации житель района, пожелавший сохранить анонимность.
По его словам, похожая ситуация повторилась на озеленённой территории у домов № 2 и 4 по улице Лазурной. На портале «Мой Новосибирск» эта территория отмечена номером О_Б_9.
Снег на Лазурной. Фото предоставлено читателем Om1 Новосибирск.
Фото: скриншоты с портала «Мой Новосибирск».
«Ваши замечания по уборке указанной территории переданы в МКУ Октябрьское для устранения нарушений», — прокомментировали в администрации района жалобу жителей на заваленные насаждения.
Заметим, что в соответствии с Правилами благоустройства Новосибирска, опубликованными на официальном сайте города, на территории города не допускается размещать после уборки территории снег, лёд в неустановленных местах.
Редакция Om1 Новосибирск направила запрос в администрацию Октябрьского района и мэрию города с вопросами по этой ситуации.