«Вакцина вызывает рак»: власти прокомментировали волну конспирологических видео в соцсетях

Vaib.uz (новости Узбекистана. 10 февраля). В последние дни в социальных сетях стали активно распространяться странные и пугающие видеоролики. В них мужчины и женщины, не подтверждая свою квалификацию врачей или других профильных специалистов, «со знанием дела» утверждают, что люди, ранее сделавшие прививку от коронавируса, якобы находятся в зоне риска и могут заболеть онкологическими заболеваниями.

Источник: Vaib.Uz

Авторы подобных видео в духе конспирологических теорий заявляют, что из недавно опубликованных файлов по делу Эпштейна якобы стало известно: коронавирус был создан искусственно, а обязательные вакцины против COVID-19 специально вызывают мутации в генах человека. По их словам, это делалось для развития рака у вакцинированных людей и последующего «заработка» на лечении онкологических больных.

Самое интересное, что авторы таких роликов предлагают вакцинированным «вымыть» вакцину из организма с помощью трав — карабаша и арслон панжаси, которые, по их утверждению, якобы помогают при лечении онкологических заболеваний.

Ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков.

Он подчеркнул, что подобные заявления абсолютно безосновательны и не имеют ничего общего с наукой. По официальным данным, с начала пандемии в мире коронавирусной инфекцией переболели около 710 миллионов человек, более 7 миллионов скончались. Если бы вакцины не были разработаны, и вакцинация не проводилась организованно, эти показатели могли бы быть в разы выше. Это также подтверждается тем, что до появления вакцин уровень смертности был значительно выше.

По словам Атабекова, применяемые вакцины не оказывают негативного влияния на геном человека, и это подтверждено научными исследованиями. Да, у некоторых людей после вакцинации наблюдались побочные реакции — повышение температуры, затруднённое дыхание, учащённое сердцебиение. Однако такие состояния носили временный характер и полностью проходили в течение 2−3 дней после прививки.

Отдельно он остановился на утверждениях о «лечении» последствий вакцинации травами.

«Подобные рекомендации, безусловно, вызывают недоумение у любого специалиста. Это не более чем мнение человека, далёкого от медицины. Карабаш традиционно используется при простудных заболеваниях и воспалениях дыхательных путей, а арслон панжаси — в виде отваров для поддержания гормонального баланса у женщин. Ни одно из этих растений не способно повлиять на иммунитет, сформировавшийся после вакцинации, или тем более “уничтожить” его», — отметил Атабеков.

В целом, подчеркнул он, в период пандемии применялся целый ряд вакцин, что позволило смягчить эпидемиологическую ситуацию и, самое главное, сохранить жизни миллионов людей по всему миру.

В заключение представитель комитета призвал граждан не доверять неподтверждённой информации из соцсетей и перед распространением подобных сообщений обязательно консультироваться с квалифицированными специалистами.