«Вакцина вызывает рак»: власти прокомментировали волну конспирологических видео в соцсетях

Он подчеркнул, что подобные заявления абсолютно безосновательны и не имеют ничего общего с наукой. По официальным данным, с начала пандемии в мире коронавирусной инфекцией переболели около 710 миллионов человек, более 7 миллионов скончались. Если бы вакцины не были разработаны, и вакцинация не проводилась организованно, эти показатели могли бы быть в разы выше. Это также подтверждается тем, что до появления вакцин уровень смертности был значительно выше.