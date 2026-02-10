«Вакцина вызывает рак»: власти прокомментировали волну конспирологических видео в соцсетях

Авторы подобных видео в духе конспирологических теорий заявляют, что из недавно опубликованных файлов по делу Эпштейна якобы стало известно: коронавирус был создан искусственно, а обязательные вакцины против COVID-19 специально вызывают мутации в генах человека. По их словам, это делалось для развития рака у вакцинированных людей и последующего «заработка» на лечении онкологических больных.
Самое интересное, что авторы таких роликов предлагают вакцинированным «вымыть» вакцину из организма с помощью трав — карабаша и арслон панжаси, которые, по их утверждению, якобы помогают при лечении онкологических заболеваний.
Ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков.
Он подчеркнул, что подобные заявления абсолютно безосновательны и не имеют ничего общего с наукой. По официальным данным, с начала пандемии в мире коронавирусной инфекцией переболели около 710 миллионов человек, более 7 миллионов скончались. Если бы вакцины не были разработаны, и вакцинация не проводилась организованно, эти показатели могли бы быть в разы выше. Это также подтверждается тем, что до появления вакцин уровень смертности был значительно выше.
По словам Атабекова, применяемые вакцины не оказывают негативного влияния на геном человека, и это подтверждено научными исследованиями. Да, у некоторых людей после вакцинации наблюдались побочные реакции — повышение температуры, затруднённое дыхание, учащённое сердцебиение. Однако такие состояния носили временный характер и полностью проходили в течение 2−3 дней после прививки.
Отдельно он остановился на утверждениях о «лечении» последствий вакцинации травами.
«Подобные рекомендации, безусловно, вызывают недоумение у любого специалиста. Это не более чем мнение человека, далёкого от медицины. Карабаш традиционно используется при простудных заболеваниях и воспалениях дыхательных путей, а арслон панжаси — в виде отваров для поддержания гормонального баланса у женщин. Ни одно из этих растений не способно повлиять на иммунитет, сформировавшийся после вакцинации, или тем более “уничтожить” его», — отметил Атабеков.
В целом, подчеркнул он, в период пандемии применялся целый ряд вакцин, что позволило смягчить эпидемиологическую ситуацию и, самое главное, сохранить жизни миллионов людей по всему миру.
В заключение представитель комитета призвал граждан не доверять неподтверждённой информации из соцсетей и перед распространением подобных сообщений обязательно консультироваться с квалифицированными специалистами.