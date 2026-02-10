Власти прокомментировали гибель ученицы в школе в Алмалыке

По словам родителей, незадолго до трагедии в школе проходил так называемый «воспитательный час» с участием сотрудников органов внутренних дел. Как утверждается, девочкам в жёсткой форме, на повышенных тонах читали «лекцию». После этого некоторых учениц, которых сочли причастными к распространению слухов о другой школьнице, по одной вызывали в кабинет для «бесед». При этом, по словам родителей, в помещении в основном находились мужчины.