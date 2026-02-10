Власти прокомментировали гибель ученицы в школе в Алмалыке

По словам родителей, незадолго до трагедии в школе проходил так называемый «воспитательный час» с участием сотрудников органов внутренних дел. Как утверждается, девочкам в жёсткой форме, на повышенных тонах читали «лекцию». После этого некоторых учениц, которых сочли причастными к распространению слухов о другой школьнице, по одной вызывали в кабинет для «бесед». При этом, по словам родителей, в помещении в основном находились мужчины.
Погибшая школьница, как утверждает один из родителей, испытала сильнейший стресс именно в момент, когда её вызвали на такой разговор. По их версии, на фоне сильного эмоционального потрясения у девочки оторвался тромб, и спасти её не удалось. Родители опасаются, что трагедия может быть замята на местном уровне, и настаивают на объективном и прозрачном расследовании.
В Управлении дошкольного и школьного образования Ташкентской области подтвердили сам факт происшествия. По официальной информации, 28 января в общеобразовательной школе № 5 города Алмалык ученица 10-го класса потеряла сознание в школьном коридоре. Несмотря на оказанную первичную медицинскую помощь, спасти школьницу не удалось, она скончалась.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка. Все обстоятельства случившегося изучаются, а окончательные выводы будут обнародованы после завершения официального расследования.