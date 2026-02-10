Ричмонд
Могут ли забрать имущество за долги по налогам: объясняем простым языком

Vaib.uz (новости Узбекистана. 10 февраля). В соцсетях в последнее время всё чаще обсуждают страшилки о том, что за долги по налогу на имущество или землю у людей якобы могут сразу отобрать жилье, машину или деньги со счетов. В Налоговом комитете объяснили, как всё происходит на самом деле и паниковать тут точно не стоит.

Источник: Vaib.Uz

Налог на имущество и земельный налог платятся два раза в год: до 15 апреля и до 15 октября. Если человек не оплатил налог в срок, никто сразу в суд не бежит.

Во-первых, налоговая обязана предупредить: присылают уведомление под подпись, в личный кабинет налогоплательщика, SMS на телефон и через приложение Soliq. Если после этого налог всё равно не оплачен, приходит ещё одно SMS с напоминанием о долге.

И только если долг превысил 1 миллион сумов, налоговая может обратиться в суд.

Могут ли подать в суд без предупреждений? Нет. Это противозаконно. До суда человека предупреждают три раза. Более того, если выяснится, что налогоплательщика вообще не уведомляли, суд такое дело рассматривать не будет.

А если суд всё-таки состоялся? Только после решения суда, когда оно вступило в законную силу, делом занимаются исполнители.

И даже тогда имущество не забирают «с ходу». Всё происходит по очереди:

сначала смотрят деньги на банковских счетах;

потом наличные;

затем имущество, которое человек временно передал другим людям;

и только в последнюю очередь — другое имущество.

При этом предметы повседневного пользования (одежда, бытовые вещи и т. п.) забирать нельзя. Если долг погашается за счёт продажи имущества, он считается закрытым только после продажи и поступления денег.

Главное, что нужно запомнить — забрать имущество могут только через суд, после нескольких предупреждений и при крупной задолженности. Никто не придёт внезапно и не начнёт «конфискацию».