Уфимцам придется самим платить за ремонт вентиляции, чтобы вернуть газ

Жители пятиэтажного дома № 30 на улице Невского в Уфе уже больше двух месяцев остаются без горячей воды. Как они сообщают, в доме стоят газовые колонки, но газ был отключен из-за неполадок с вентиляцией.
В администрации Орджоникидзевского района подтвердили эту информацию. Подачу газа действительно остановили, потому что в дымовом канале отсутствует тяга. Это вынужденная мера, направленная на предотвращение возможной аварии.
По закону обслуживание общего имущества должна обеспечивать управляющая компания, однако все расходы в итоге оплачивают сами жильцы. В этом доме уже накопились долги за содержание более чем на 1,1 миллиона рублей.
Председатель совета дома уже получил все необходимые документы, чтобы жильцы могли принять решение о совместной оплате ремонтных работ. Восстановить вентиляцию за счет средств регионального фонда капитального ремонта нельзя, так как вентиляционные каналы и дымоходы не входят в перечень работ, финансируемых по этой программе.
