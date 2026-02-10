Уфимцам придется самим платить за ремонт вентиляции, чтобы вернуть газ

Председатель совета дома уже получил все необходимые документы, чтобы жильцы могли принять решение о совместной оплате ремонтных работ. Восстановить вентиляцию за счет средств регионального фонда капитального ремонта нельзя, так как вентиляционные каналы и дымоходы не входят в перечень работ, финансируемых по этой программе.