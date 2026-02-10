Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимцам придется самим платить за ремонт вентиляции, чтобы вернуть газ

Газ в уфимской пятиэтажке отключили из-за неисправного дымохода.

Источник: Комсомольская правда

Жители пятиэтажного дома № 30 на улице Невского в Уфе уже больше двух месяцев остаются без горячей воды. Как они сообщают, в доме стоят газовые колонки, но газ был отключен из-за неполадок с вентиляцией.

В администрации Орджоникидзевского района подтвердили эту информацию. Подачу газа действительно остановили, потому что в дымовом канале отсутствует тяга. Это вынужденная мера, направленная на предотвращение возможной аварии.

По закону обслуживание общего имущества должна обеспечивать управляющая компания, однако все расходы в итоге оплачивают сами жильцы. В этом доме уже накопились долги за содержание более чем на 1,1 миллиона рублей.

Председатель совета дома уже получил все необходимые документы, чтобы жильцы могли принять решение о совместной оплате ремонтных работ. Восстановить вентиляцию за счет средств регионального фонда капитального ремонта нельзя, так как вентиляционные каналы и дымоходы не входят в перечень работ, финансируемых по этой программе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.