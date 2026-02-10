В Казани разработали математическую модель для экономии топлива тракторов

КАЗАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Ученые Казанского государственного аграрного университета совместно с коллегами из Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) и Института механики и машиностроения КазНЦ РАН разработали математические модели, которые позволяют определять оптимальный режим работы трактора для разных типов почвы и экономить до 30% топлива при маневрах техники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Казанского ГАУ.