Мадиев заявил, что пришло время казахстанских «единорогов»

Министр заявил, что IT-рынок нашей страны демонстрирует стремительный рост. За последние 5 лет экспорт IT-услуг увеличился в 15 раз, а объем доходов IT-рынка достиг 2 трлн тенге в год.
«Кроме того, IT-отрасль формирует высокооплачиваемые рабочие места: уровень заработной платы примерно в два раза выше среднего по стране. Экосистема Astana Hub стала ключевым катализатором развития отрасли, делая ее привлекательной для отечественных и зарубежных IT-компаний. Но мы на этом не останавливаемся. Пример Higgsfield показал, что пришло время казахстанских единорогов. Необходимо придать этому еще больший импульс», — сказал он.
Мадиев озвучил, что стране нужны исследователи, инженеры и технологические предприниматели.
«Для этого мы запускаем программу поиска и привлечения талантов со всего мира. Например, с компанией Telegram будем привлекать в Казахстан сильнейших спортивных программистов. По итогам прошлого года инфраструктурой Astana Hub обеспечены все регионы страны. Работа будет продолжена в части ее укрупнения и содержательного наполнения. А также поиска талантов и взращивания стартапов по всему Казахстану. Особую роль в этом будет играть центр alem.ai», — озвучил спикер.
