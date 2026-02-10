Мадиев заявил, что пришло время казахстанских «единорогов»

«Для этого мы запускаем программу поиска и привлечения талантов со всего мира. Например, с компанией Telegram будем привлекать в Казахстан сильнейших спортивных программистов. По итогам прошлого года инфраструктурой Astana Hub обеспечены все регионы страны. Работа будет продолжена в части ее укрупнения и содержательного наполнения. А также поиска талантов и взращивания стартапов по всему Казахстану. Особую роль в этом будет играть центр alem.ai», — озвучил спикер.