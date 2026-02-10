Ричмонд
«Съел хурму и запил молоком»: боль в животе после перекуса обернулась для сибиряка операцией

Мужчина из Улан-Удэ попал на операционный стол после перекуса хурмой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Обычный перекус вкусной хурмой запомнится мужчине из Улан-Удэ на всю жизнь. С пациентом произошел редкий случай, с которым столкнулись хирурги Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко в Бурятии.

Все началось в конце ноября 2025 года, когда сибиряк решил полакомиться тремя спелыми плодами хурмы и запил их молоком. Через некоторое время после этого он почувствовал сильные боли в животе. Обследование выявило наличие плотного комка. Он может образоваться в желудке из-за большого количества растительных волокон, которые не перевариваются. С таким можно столкнуться, если есть незрелые фрукты.

У пациента в желудке образовался плотный комок. Фото: социальные сети Республиканской больницы им Н. А. Семашко.

— Самым щадящим методом лечения считается эндоскопическая операция, но несколько попыток врачей удалить комок были безуспешны. В итоге пациент был направлен в хирургическое отделение, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе больницы.

Специалистам пришлось прибегнуть к более сложному вмешательству: они сделали разрез передней брюшной стенки и желудка, чтобы достать комок, который уже достиг внушительных размеров — 11 на 6 сантиметров. Сейчас пациент уже восстановился, его выписали и отправили домой.