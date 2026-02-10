«Съел хурму и запил молоком»: боль в животе после перекуса обернулась для сибиряка операцией

Все началось в конце ноября 2025 года, когда сибиряк решил полакомиться тремя спелыми плодами хурмы и запил их молоком. Через некоторое время после этого он почувствовал сильные боли в животе. Обследование выявило наличие плотного комка. Он может образоваться в желудке из-за большого количества растительных волокон, которые не перевариваются. С таким можно столкнуться, если есть незрелые фрукты.