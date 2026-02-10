Врачи РКОД Татарстана заменили женщине бедренную кость, пораженную опухолью

В апреле женщина столкнулась с болью в ноге, которая продолжительное время не утихала. На обследовании был поставлен диагноз «саркома». Во время ожидания результатов анализа биопсии в федеральном центре опухоль разрушала бедренную кость и вскоре произошло одно из самых тяжелых осложнений — патологический перелом. В большинстве подобных случаев пациентам ампутируют ногу.