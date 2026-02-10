Республиканский ифтар пройдет в Казань Экспо 13 марта

В 2026 году священный для мусульман месяц Рамадан начнется 18 февраля после захода солнца, первый день поста придется на 19 февраля. Ураза продлится 29 дней и завершится 19 марта, после чего 20 марта в Татарстане отметят Ураза-байрам — этот день в республике будет нерабочим.