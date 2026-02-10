Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали о новых рисках ожирения

FT: ожирение повышает риск инфекционных заболеваний.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Высокая степень ожирения влечет за собой повышенный риск инфекционных заболеваний, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Lancet.

Отмечается, что серьезные проблемы с лишним весом сопровождаются на 70% более высоким риском заболевания гриппом, пневмонией, гастроэнтеритом, инфекциями мочевыводящих и дыхательных путей.

В публикации со ссылкой на профессора Мику Кивимаки сообщается, что такая тенденция может быть связана с негативным влиянием ожирения на способность иммунной системы защищаться от воздействия бактерий, вирусов, паразитов или грибков.

В ходе исследования, проведенного в Великобритании и Финляндии, было установлено, что ожирение могло стать ключевым фактором примерно в 10% смертей от инфекционных заболеваний в 2023 году.