СМИ рассказали о новых рисках ожирения

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Высокая степень ожирения влечет за собой повышенный риск инфекционных заболеваний, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Lancet.
Отмечается, что серьезные проблемы с лишним весом сопровождаются на 70% более высоким риском заболевания гриппом, пневмонией, гастроэнтеритом, инфекциями мочевыводящих и дыхательных путей.
В публикации со ссылкой на профессора Мику Кивимаки сообщается, что такая тенденция может быть связана с негативным влиянием ожирения на способность иммунной системы защищаться от воздействия бактерий, вирусов, паразитов или грибков.
В ходе исследования, проведенного в Великобритании и Финляндии, было установлено, что ожирение могло стать ключевым фактором примерно в 10% смертей от инфекционных заболеваний в 2023 году.