«Угрожал, что убьет и переломает»: скандал разгорелся из-за парковочного места в Астане

Девушка на своей странице в Instagram рассказала об инциденте, произошедшем с ее мамой-пенсионеркой в Астане. «К ней пристал неадекватный мужчина, в пьяном состоянии, кажется. Угрожал, что убьет ее, переломает все, если не уберет машину. Она молча убрала машину на свое инвалидное место, тем более на машине сзади висит инвалидный знак».
Он прибежал туда тоже, начал дергать и угрожать. Мама быстро убежала домой, но он все равно сделал свое — разбил в машине лобовое стекло. По словам девушки, затем приехали сотрудники полиции и оформили все. Однако, поскольку выяснилось, что у мужчины имеются психические проблемы, они сказали, что причиненный ущерб никто не возместит.
«И что, вот таким людям все дозволено? Моя мама тоже больной человек, 10 лет борется с онкологией, 10 лет на инвалидности. Кто-то ведь должен отвечать за их действия», — заключила автор публикации.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны. Там лишь подтвердили, что правонарушитель был задержан и передан в Центр психического здоровья для оказания медицинской помощи.