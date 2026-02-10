«Угрожал, что убьет и переломает»: скандал разгорелся из-за парковочного места в Астане

Девушка на своей странице в Instagram рассказала об инциденте, произошедшем с ее мамой-пенсионеркой в Астане. «К ней пристал неадекватный мужчина, в пьяном состоянии, кажется. Угрожал, что убьет ее, переломает все, если не уберет машину. Она молча убрала машину на свое инвалидное место, тем более на машине сзади висит инвалидный знак».