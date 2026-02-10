24,3 миллиона выплатил Кадровый центр омским работодателям за 2025 год

В 2025 году областной Кадровый центр выплатил местным работодателям 24,3 млн рублей. Эти деньги были направлены на трудоустройство 342 граждан, которым требовалась помощь для выхода на рынок труда. В их числе были соискатели с инвалидностью, экс-участники СВО, граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, одинокие и многодетные родители и др.
Цифры назвала пресс-служба Кадрового центра. Такая помощь предоставляет возможность компаниям нанимать на работу людей из названных уязвимых групп и закрывать вакансии. Директор Кадрового центра Виталий Мещеряков, отметил, что программы поддержки продолжат действовать в новом году, работодатели могут снова воспользоваться ими.
«В 2026 году общий объем субсидий из регионального бюджета, направленных работодателям для возмещения затрат на заработную плату, составляет 32,6 млн. рублей. Специалисты территориальных Кадровых центров оказывают поддержку работодателям на всех этапах трудоустройства таких соискателей — от оформления документов до подбора кандидатов и гарантированных собеседований», — отметили в центре.
Ранее мы писали, что в Таврическом районе местный Кадровый центр помог найти работу молодому ветерану СВО Ростиславу Барлыбаеву.