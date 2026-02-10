24,3 миллиона выплатил Кадровый центр омским работодателям за 2025 год

В 2025 году областной Кадровый центр выплатил местным работодателям 24,3 млн рублей. Эти деньги были направлены на трудоустройство 342 граждан, которым требовалась помощь для выхода на рынок труда. В их числе были соискатели с инвалидностью, экс-участники СВО, граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, одинокие и многодетные родители и др.