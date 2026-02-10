Всего один вопрос улучшит отношения. Лайфхак от психиатра из Гарварда

Всего один вопрос способен улучшить отношения, считает психиатр Ашвини Надкарни из Гарвардской медицинской школы, пишет Daily Mail со ссылкой на ее интервью Reader’s Digest.
Эксперт советует спросить у второй половинки: «Благодаря чему ты чувствуешь себя более всего любимой/ым?».
Такой вопрос поможет узнать об эмоциональных потребностях человека, подобные недопонимания бывают и в парах, которые давно вместе. Ответ позволит лучше разобраться, что нужно другому человеку, чтобы ощутить себя особенным, защищенным, а также почувствовать заботу.
Как уточнили в публикации, даже люди, которые вполне совместимы как пара, могут отличаться по «языку любви» и типам привязанности, и это отображается в том, как они дарят и получают любовь. Например, у кого-то тревожный тип привязанности, и человек стремится перестраховаться в отношениях, а его второй половинке может быть нужно больше независимости и эмоциональная дистанция. Четкое понимание того, что необходимо другому человеку в отношениях, позволит сгладить «острые углы», а также чувствовать себя спокойнее и ощутить более глубокую эмоциональную связь.
Как объяснила психиатр, ответ на такой вопрос вскрывает множество предпочтений: от практической поддержки до эмоциональной близости или прикосновений. Благодаря такому вопросу можно выйти на такой уровень близости, на установление которого иногда уходит по несколько лет.
Кроме того, Надкарни рекомендует периодически возвращаться к обсуждению этой темы, потому что потребности могут со временем меняться. Например, на ситуацию способны повлиять стресс, проблемы со здоровьем или рождение ребенка.
Как забыть человека и восстановиться после разрыва
Расставание может стать не менее сложным периодом, чем начало отношений. Подчас, чтобы двигаться вперед, приходится вычеркнуть из жизни того, кто когда-то был в ней самым важным. Как правильно это сделать, в беседе с РБК Life объяснили психологи.
Как уточнил Петр Галигабаров, практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (Санкт-Петербург), арт-терапевт, лектор Российского общества «Знание», воспоминания о некогда близком, дорогом, любимом человеке стираются, но не форматируются, как записи на жестком диске. «Если очень долго сохраняется свежесть воспоминаний о бывшем партнере, то это говорит о том, что вам в первую очередь этого хочется. Вы предпочитаете жить в прошлом, даже в плохом, нежели быть в “здесь и сейчас”, в настоящем», — уточнил психолог. В таком случае он советует письменно честно ответить себе на вопрос, «зачем я продолжаю вспоминать».
Как дополнила Марина Багаева, психолог, игротерапевт, тренер по развитию эмоционального интеллекта (EACEIP), постоянные воспоминания о человеке могут указывать на тревожный тип привязанности. «Привязанность — это эмоциональная связь между вами и близким человеком. Она может быть надежной и отвергающей, а формируется в раннем детстве, когда вы только учитесь выстраивать общение и любить значимых для вас взрослых», — объяснила эксперт. Тревожный тип привязанности появляется, если в детстве что-то пошло не так. В таком случае негативный опыт записывается как единственно верный шаблон мышления, а отношения и любовь связываются с сильным страхом потери значимой близкой связи.