Всего один вопрос улучшит отношения. Лайфхак от психиатра из Гарварда

Как уточнили в публикации, даже люди, которые вполне совместимы как пара, могут отличаться по «языку любви» и типам привязанности, и это отображается в том, как они дарят и получают любовь. Например, у кого-то тревожный тип привязанности, и человек стремится перестраховаться в отношениях, а его второй половинке может быть нужно больше независимости и эмоциональная дистанция. Четкое понимание того, что необходимо другому человеку в отношениях, позволит сгладить «острые углы», а также чувствовать себя спокойнее и ощутить более глубокую эмоциональную связь.