Позолотила ручку: калининградка выиграла Кубок мира по армрестлингу

Также двумя медалями отметился ветеран калининградского армрестлинга Алексей Акулин, на его счету — золотая и серебряная награды в весовой категории до 70 кг. Ещё одну серебряную медаль завоевала Наталья Ворон, также боровшаяся в весовой категории до 70 кг.